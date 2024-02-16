UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Депутат у Чернігівській області ухилявся від військової служби, йому загрожує в'язниця

Архівне фото: Депутат у Чернігівській області ухилявся від несення служби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці оголосили підозру депутату з Чернігівської області за ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Депутат Семенівської міської ради Чернігівської області був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців не з'являвся в місці несення служби.

Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця і навпаки - писав у документах, що той нібито несе службу в прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень.

Що йому тепер загрожує

Йому повідомлено про підозру в:

  • ухиленні від військової служби;
  • шахрайстві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.

Матеріали досудового розслідування щодо начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділено в окреме провадження.

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проекті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для "ухилянтів" і не тільки.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьДБРМобілізація в Україні