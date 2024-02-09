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Депутат Бундестагу: Україні потрібно дати можливості бити по об'єктах на території РФ

Фото: у Німеччині закликали дати Україні можливості бити об'єктами на території РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові об'єкти мають бути знищені. Для цього союзники України мають надати їй можливості завдавати ударів по російській території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю DW заявив депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

Він розповів, що якщо Україна програє війну, то мільйони українців покинуть країну. А згуртованість європейських країн буде поставлена під загрозу.

Також програш України, на думку депутата, покаже, що Захід не може зупинити російського диктатора Володимира Путіна, який бездумно жертвує сотнями тисяч солдатів.

"Росії потрібно показати, що так більше продовжуватися не може. Росія має визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти та штаби слід знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не лише нафтопереробні заводи у Росії, але міністерства, командні пункти та вогневі точки", - наголосив Кізеветтер.

За його словами, російському народу настав час усвідомити, що Путін жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин і через нього країна несе світові війну.

Умови передачі західної зброї

Нагадаємо, Україна вже отримує від західних партнерів далекобійні ракети. Їх надають Британія та Франція. Однією з умов таких постачань є те, що подібна зброя не застосовуватиметься для ударів по російській території.

Нещодавно командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа звернув увагу на таку проблему.

На його думку, якби Україні дозволили бити по Росії західною зброєю, то перемога нашої країни настала б швидше.

 

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