Депутат Бундестага: Украине нужно дать возможности бить по объектам на территории РФ

Он рассказал, что если Украина проиграет войну, то миллионы украинцев покинут страну. А сплоченность европейских стран будет поставлена под угрозу.

Также проигрыш Украины, по мнению депутата, покажет, что Запад не может остановить российского диктатора Владимира Путина, который бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат.

"России нужно показать, что так больше продолжаться не может. Россия должна признать право своих соседей на существование. Война должна быть перенесена в Россию. Российские военные объекты и штабы следует уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но министерства, командные пункты и огневые точки", - подчеркнул Кизеветтер.

По его словам, российскому народу пора осознать, что Путин жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств и из-за него страна несет миру войну.

Условия передачи западного оружия

Напомним, Украина уже получает от западных партнеров дальнобойные ракеты. Их предоставляют Британия и Франция. Одним из условий таких поставок является то, что подобное оружие не будут применять для ударов по российской территории.

Недавно командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа обратил внимание на такую проблему.

По его мнению, если бы Украине разрешили бить по России западным оружием, то победа нашей страны наступила бы быстрее.