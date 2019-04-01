Депутат бундестага не выявил нарушений на президентских выборах в Украине

Украина, после выборов президента, стоит перед выбором между переменами и продолжением нынешнего политического курса. Об этом депутат бундестага ФРГ, член Христианско-демократического Союза (ХДС) Матерн фон Маршал заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье.

По его словам, внешнеполитические проблемы - в частности, конфликт на Донбассе и эскалация напряженности в Азовском море - "приводят многих людей к вопросу - голосовать ли за изменение или за продолжение".

Он рассказал, что голосование в Перемышлянском районе Львовской области, где депутат присутствовал в качестве наблюдателя от Совета Европы, проходило без нарушений.

"Члены избирательных комиссий были очень дисциплинированными", а с прозрачностью процесса не было никаких проблем, добавил он.

По мнению фон Маршала, кандидат в президенты Владимир Зеленский хочет продемонстрировать, что "только с ним возможен совершенно новый политический путь". При этом он тоже вращается в правящих кругах, а "не с неба упал", заметил депутат бундестага.

Напомним, подсчет результатов выборов 2019 по состоянию на 10:03 оказывает выход во второй тур Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

По данным подсчета 60,28% протоколов, Зеленский набирает 30,36% голосов. Далее идут Петр Порошенко (16,40%) и Юлия Тимошенко (13,08%). Юрий Бойко набирает 11,58% голосов, Анатолий Гриценко - 7,07%.