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Депресії, тривожність, залежності: психотерапевт розповів, яких розладів стало більше під час війни

Україна, Середа 27 березня 2024 09:40
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Депресії, тривожність, залежності: психотерапевт розповів, яких розладів стало більше під час війни Фото: директор Науково-навчального інституту психічного здоров'я НМУ ім. Богомольця Олег Чабан (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні за час війни зросла кількість тривожних, постстресових та депресивних розладів. Крім того, українці також стикнулись з посиленням різноманітних залежностей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Науково-навчального інституту психічного здоров'я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Олег Чабан.

"Зросла кількість тривожних розладів, постстресових розладів, росте кількість депресивних розладів, хімічних залежностей, може зростати залежність від гаджетів у дітей як компенсація того, що вони часто знаходяться у ситуації ізоляції, бомбосховищах", - повідомив він.

Крім того, з'явилися комбінації з психічними розладами.

Також психотерапевт підкреслив, що українці стикнулися з проблемою зростання кількості депресивних розладів та зміни їх структури.

"Наприклад, росте кількість маскованої депресії. Пацієнт з такою депресією може усміхатися, може розповісти анекдот, але його соматичні скарги – болить спина, шия, голова", - стверджує психотерапевт.

Як зазначив Чабан, такі симптоми не минають, поки людина не почне приймати антидепресанти.

"Тому кількість прихованих депресій зростає за рахунок больових варіантів. Причому біль може бути будь-де: голови, живота, в області серця", - зауважує він.

Чабан зазначив, що на своєму досвіді він пересвідчився у тому, що хвороби супроводжуються психологічними розладами. Тому з пацієнтами доводиться працювати одразу декільком спеціалістам одночасно.

Психологічне здоров'я в Україні

Нагадаємо, раніше українцям дали рекомендації, що робити у разі стресу та як допомогти людині.

Детальніше про те, що відбувається із психікою українців в умовах війни, яких наслідків очікувати у майбутньому - читайте в інтерв'ю з психотерапевтом Олегом Чабаном.

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