Депрессии, тревожность, зависимости: психотерапевт рассказал, каких расстройств стало больше во время войны
В Украине за время войны возросло количество тревожных, постстрессовых и депрессивных расстройств. Кроме того, украинцы также столкнулись с усилением разных зависимостей.
Об этом в интервью рассказал директор Научно-учебного института психического здоровья Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Олег Чабан.
"Возросло количество тревожных расстройств, постстрессовых расстройств, растет количество депрессивных расстройств, химических зависимостей, может возрастать зависимость от гаджетов у детей как компенсация того, что они часто находятся в ситуации изоляции, бомбоубежищах", - сообщил он.
Кроме того, появились комбинации с психическими расстройствами.
Также психотерапевт подчеркнул, что украинцы столкнулись с проблемой роста депрессивных расстройств и изменения их структуры.
"Например, растет количество маскированной депрессии. Пациент с такой депрессией может улыбаться, может рассказать анекдот, но его соматические жалобы – болит спина, шея, голова", - утверждает психотерапевт.
Как отметил Чабан, такие симптомы не проходят, пока человек не начнет принимать антидепрессанты.
"Поэтому количество скрытых депрессий растет за счет болевых вариантов. Причем боль может быть где угодно: головы, живота, в области сердца", - отмечает он.
Чабан отметил, что на своем опыте он убедился, что болезни сопровождаются психологическими расстройствами. Поэтому с пациентами приходится работать сразу нескольким специалистам одновременно.
Психологическое здоровье в Украине
Напомним, ранее украинцам дали рекомендации, что делать в случае стресса и как помочь человеку.
Детальнее о том, что происходит с психикой украинцев в условиях войны, каких последствий ожидать в будущем - читайте в интервью с психотерапевтом Олегом Чабаном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .