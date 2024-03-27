ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Депрессии, тревожность, зависимости: психотерапевт рассказал, каких расстройств стало больше во время войны

Украина, Среда 27 марта 2024 09:40
UA EN RU
Депрессии, тревожность, зависимости: психотерапевт рассказал, каких расстройств стало больше во время войны Фото: директор Научно-учебного института психического здоровья НМУ им. Богомольца Олег Чабан (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине за время войны возросло количество тревожных, постстрессовых и депрессивных расстройств. Кроме того, украинцы также столкнулись с усилением разных зависимостей.

Об этом в интервью рассказал директор Научно-учебного института психического здоровья Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Олег Чабан.

"Возросло количество тревожных расстройств, постстрессовых расстройств, растет количество депрессивных расстройств, химических зависимостей, может возрастать зависимость от гаджетов у детей как компенсация того, что они часто находятся в ситуации изоляции, бомбоубежищах", - сообщил он.

Кроме того, появились комбинации с психическими расстройствами.

Также психотерапевт подчеркнул, что украинцы столкнулись с проблемой роста депрессивных расстройств и изменения их структуры.

"Например, растет количество маскированной депрессии. Пациент с такой депрессией может улыбаться, может рассказать анекдот, но его соматические жалобы – болит спина, шея, голова", - утверждает психотерапевт.

Как отметил Чабан, такие симптомы не проходят, пока человек не начнет принимать антидепрессанты.

"Поэтому количество скрытых депрессий растет за счет болевых вариантов. Причем боль может быть где угодно: головы, живота, в области сердца", - отмечает он.

Чабан отметил, что на своем опыте он убедился, что болезни сопровождаются психологическими расстройствами. Поэтому с пациентами приходится работать сразу нескольким специалистам одновременно.

Психологическое здоровье в Украине

Напомним, ранее украинцам дали рекомендации, что делать в случае стресса и как помочь человеку.

Детальнее о том, что происходит с психикой украинцев в условиях войны, каких последствий ожидать в будущем - читайте в интервью с психотерапевтом Олегом Чабаном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя Война в Украине психиатр
NEWS
Украинская ПВО ночью уничтожила 10 "Шахедов": сколько всего выпустила Россия
Украинская ПВО ночью уничтожила 10 "Шахедов": сколько всего выпустила Россия
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы