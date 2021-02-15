Депозитные ставки для населения: сколько предлагают банки в начале 2021 года

В январе 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых. По сравнению с декабрем 2020 года ставки не изменились.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе составляли 1,2% годовых.
В январе 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 3,8%, что составляет столько же, как и месяц назад. По валютным депозитам выросли с 1,1% до 1,2 годовых.
Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн, в т.ч. населения увеличился на 0,8% до 680 млрд грн, предприятий снизился на 2,0% до 644 млрд грн.
Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.
Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки выросли на 1,1 п.п.