Депозитные ставки для населения: сколько предлагают банки в начале 2021 года

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в январе составляли 1,2% годовых.

В январе 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 3,8%, что составляет столько же, как и месяц назад. По валютным депозитам выросли с 1,1% до 1,2 годовых.

Депозитный портфель банков в январе 2021 года сократился на 0,4% до 1 343 млрд грн, в т.ч. населения увеличился на 0,8% до 680 млрд грн, предприятий снизился на 2,0% до 644 млрд грн.

