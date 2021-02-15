Депозитні ставки для населення: скільки пропонують банки на початку 2021 року

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у січні складали 1,2% річних.

У січні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств становили 3,8%, що становить стільки ж, як і місяць тому. За валютними депозитами зросли з 1,1% до 1,2 річних.

Депозитний портфель банків у січні 2021 року скоротився на 0,4% до 1 343 млрд грн, в т. ч. населення збільшився на 0,8% - до 680 млрд грн, підприємств знизився на 2,0% до 644 млрд грн.

