UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Депозити та держоблігації не дозволяють зберегти заощадження через високу інфляцію, - НБУ

Фото: через інфляцію українці купують долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незважаючи на номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються від’ємними, ураховуючи очікуваний рівень інфляції в 2022-2023 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 19 жовтня, під час якого було ухвалено рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.

"Це відчутно обмежує попит на ці інструменти та з огляду на погіршення курсових очікувань стимулює економічних агентів шукати інші шляхи захисту заощаджень (зокрема через купівлю валюти та імпортних товарів)", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, з червня чимало банків з приватним капіталом підвищили ставки за депозитами до 15-20%. Дохідність ОВДП на вторинному ринку зі строками погашення від одного року тяжіє до рівнів вище 20%. Максимальна дохідність за ОВДП на первинному ринку в жовтні також зросла до 18,5%.

"Підвищення Міністерством фінансів України ставок за гривневими внутрішніми облігаціями призвело до збільшення попиту на них. За словами одного з учасників дискусії, це підтверджує, що рівень ставок має першочергове значення для ринку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. У 2023 році інфляція сповільниться до 20,8%, а у 2024 році - до 9,4%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українибанки