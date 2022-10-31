Депозити та держоблігації не дозволяють зберегти заощадження через високу інфляцію, - НБУ

"Це відчутно обмежує попит на ці інструменти та з огляду на погіршення курсових очікувань стимулює економічних агентів шукати інші шляхи захисту заощаджень (зокрема через купівлю валюти та імпортних товарів)", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, з червня чимало банків з приватним капіталом підвищили ставки за депозитами до 15-20%. Дохідність ОВДП на вторинному ринку зі строками погашення від одного року тяжіє до рівнів вище 20%. Максимальна дохідність за ОВДП на первинному ринку в жовтні також зросла до 18,5%.

"Підвищення Міністерством фінансів України ставок за гривневими внутрішніми облігаціями призвело до збільшення попиту на них. За словами одного з учасників дискусії, це підтверджує, що рівень ставок має першочергове значення для ринку", - йдеться в повідомленні НБУ.