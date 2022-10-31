Депозиты и гособлигации не позволяют сохранить сбережения из-за высокой инфляции, - НБУ

"Это ощутимо ограничивает спрос на эти инструменты и учитывая ухудшение курсовых ожиданий, стимулирует экономических агентов искать другие пути защиты сбережений (в частности из-за покупки валюты и импортных товаров)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, с июня многие банки с частным капиталом повысили ставки по депозитам до 15-20%. Доходность ОВГЗ на вторичном рынке со сроками погашения от одного года тяготеет к уровням выше 20%. Максимальная доходность по ОВГЗ на первичном рынке в октябре также выросла до 18,5%.

"Повышение Министерством финансов Украины ставок по гривневым внутренним облигациям привело к увеличению спроса на них. По словам одного из участников дискуссии, это подтверждает, что уровень ставок имеет первостепенное значение для рынка", - говорится в сообщении НБУ.