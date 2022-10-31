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Депозиты и гособлигации не позволяют сохранить сбережения из-за высокой инфляции, - НБУ

Фото: из-за инфляции украинцы покупают доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 19 октября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Это ощутимо ограничивает спрос на эти инструменты и учитывая ухудшение курсовых ожиданий, стимулирует экономических агентов искать другие пути защиты сбережений (в частности из-за покупки валюты и импортных товаров)", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, с июня многие банки с частным капиталом повысили ставки по депозитам до 15-20%. Доходность ОВГЗ на вторичном рынке со сроками погашения от одного года тяготеет к уровням выше 20%. Максимальная доходность по ОВГЗ на первичном рынке в октябре также выросла до 18,5%.

"Повышение Министерством финансов Украины ставок по гривневым внутренним облигациям привело к увеличению спроса на них. По словам одного из участников дискуссии, это подтверждает, что уровень ставок имеет первостепенное значение для рынка", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

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