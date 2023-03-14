Депортував дітей і вивозив зерно: СБУ оголосила підозру колаборанту з Херсонської області

Слідчі встановили, що очільник "мінтранспорту" окупованої частини Херсонської області допомагав окупантам в депортації українських дітей Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Колаборант є громадянином Російської Федерації й у травні 2023 року його було до окупаційного органу у захопленій частині Херсонської області.

"На цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті", - сказано в повідомленні.

Підозрюваний також допомагав з депортацією українських дітей до Москви під виглядом поїздок до дитячих таборів. Він керував вивозом тонн українського зерна до Росії.

Йому оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави).

За даними СБУ, наразі він перебуває у тимчасово окупованому Скадовську. Як зазначили в СБУ, слідчі знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.