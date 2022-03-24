Депортированным в Россию украинцам предлагают переехать на Сахалин, - ГУР

Насильно вывезенным в Российскую Федерацию украинцам с захваченных территорий предлагают переехать в депрессивные районы страны. В частности, на Сахалин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что российские оккупанты массово перемещают украинцев с захваченных территорий в Россию.

"После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тем, кто соглашается, выдаются документы с запретом выезда из России в течение двух лет.