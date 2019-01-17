Депортированную из России журналистку будут судить во Львове

Елене Бойко уже объявили о подозрении
Скандальной пророссийской журналистке Елене Бойко, которую 16 января задержала Служба безопасности Украины (СБУ), изберет меру пресечения суд во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.
По словам представителя правления СБУ Львовской области Олега Александрова, женщину уже везут во Львов.
"Избрать ей меру пресечения может только тот суд, который и давал разрешение на ее задержание, поэтому ее везут до Львова. Надеюсь, ее доставят сегодня. Все зависит от того, какая дорога", - сказал Александров.
Отметим, что разрешение на задержание предоставил Галицкий районный суд Львова 14 декабря 2018.
Известно, что журналистке уже объявили о подозрении. На вопрос, есть ли у Бойко замечания и жалобы относительно действий, которые происходили на КПВВ при участии украинских правоохранителей, журналистка ответила, что жалоб и замечаний нет. Также она отметила, что не нуждается в медицинской помощи.
Объявления подозрения антиукраинской пропагандистці Елене Бойко (Віщур)
Объявления подозрения антиукраинской пропагандистці Елене Бойко (Віщур)Опубликовано Управления Службы безопасности Украины во Львовской области Среда, 16 января 2019 г.
Напомним, СБУ вчера, 16 января, задержала журналистку Елену Бойко, которую выдворили с территории России. Ее обвиняют в том, что она с 2014 года распространяла в интернете материалы антиукраинского характера и пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
РБК-Украина писало, что 16 декабря пророссийскую журналистку из Львова Елену Бойко, которую подозревают в Украине в госизмене, депортировали в Россию по решению суда.