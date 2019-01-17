Депортированную из России журналистку будут судить во Львове

Фото: Елена Бойко (vk.com)

Елене Бойко уже объявили о подозрении

Скандальной пророссийской журналистке Елене Бойко, которую 16 января задержала Служба безопасности Украины (СБУ), изберет меру пресечения суд во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZAXID.NET.

По словам представителя правления СБУ Львовской области Олега Александрова, женщину уже везут во Львов.

"Избрать ей меру пресечения может только тот суд, который и давал разрешение на ее задержание, поэтому ее везут до Львова. Надеюсь, ее доставят сегодня. Все зависит от того, какая дорога", - сказал Александров.

Отметим, что разрешение на задержание предоставил Галицкий районный суд Львова 14 декабря 2018.

Известно, что журналистке уже объявили о подозрении. На вопрос, есть ли у Бойко замечания и жалобы относительно действий, которые происходили на КПВВ при участии украинских правоохранителей, журналистка ответила, что жалоб и замечаний нет. Также она отметила, что не нуждается в медицинской помощи.

Напомним, СБУ вчера, 16 января, задержала журналистку Елену Бойко, которую выдворили с территории России. Ее обвиняют в том, что она с 2014 года распространяла в интернете материалы антиукраинского характера и пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)

РБК-Украина писало, что 16 декабря пророссийскую журналистку из Львова Елену Бойко, которую подозревают в Украине в госизмене, депортировали в Россию по решению суда.