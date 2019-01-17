Депортовану з Росії журналістку судитимуть у Львові

Фото: Олена Бойко (vk.com)

Олені Бойко вже оголосили про підозру

Скандальній проросійській журналістці Олені Бойко, яку 16 січня затримала Служба безпеки України (СБУ), обере запобіжний захід суд у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

За словами речника правління СБУ Львівської області Олега Александрова, жінку уже везуть до Львова.

"Обрати їй міру запобіжного заходу може лише той суд, який і давав дозвіл на її затримання, тому її везуть до Львова. Сподіваюсь, її доставлять сьогодні. Все залежить від того, яка дорога", - сказав Александров.

Зазначимо, що дозвіл на затримання надав Галицький районний суд Львова 14 грудня 2018 року.

Відомо, що журналістці вже оголосили про підозру. На запитання, чи є у Бойко зауваження та скарги щодо дій, які відбувалися на КПВВ за участі українських правоохоронців, журналістка відповіла, що скарг та зауважень немає. Також вона зазначила, що не потребує медичної допомоги.

Нагадаємо, СБУ вчора, 16 січня, затримала журналістку Олену Бойко, яку видворили з території Росії. Її звинувачують в тому, що вона з 2014 року поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру і пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

РБК-Україна писало, що 16 грудня проросійську журналістку зі Львова Олену Бойко, яку підозрюють в Україні в держзраді, депортували до Росії за рішенням суду.