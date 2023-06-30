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Депортація українських дітей до РФ: Лубінець звернувся до батьків з важливим проханням

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Росія, П'ятниця 30 червня 2023 12:38
Депортація українських дітей до РФ: Лубінець звернувся до батьків з важливим проханням Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Наталія Гурковська

Батьків, які самостійно намагаються забрати депортованих дітей із РФ, затримують та допитують. Тому таких кроків з метою власної безпеки краще не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Дмитро Лубінця.

"Це небезпечно і тому ми закликаємо не відправляти навмання родичів за своїми дітьми на територію Росії!" - попередив він.

Лубінець також навів декілька прикладів. Так, за його словами, у РФ в одному з аеропортів затримали двох жінок: одна - мама, яка їхала за своєю дитиною, а інша - жінка, яку відправили за дитиною.

"Їх відправила громадська організація, а про те, що їх затримали, ми дізналися зі свого каналу комунікації у РФ", - зазначив він.

Крім того, за даними омбудсмена, одна з бабусь просто померла після 13-годинного допиту ФСБ РФ.

"Її теж відправила громадська організація", - додав Лубінець.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей. Наприклад, 28 червня стало відомо, що в Запорізькій області окупанти планують вивезти близько 300 дітей "на відпочинок" до Чуваської Республіки РФ. Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить трудомістким.

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