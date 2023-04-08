UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Депортація в РФ. Куди звертатися у разі викрадення дитини

Фото: уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубинець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець дав практичні рекомендації, як діяти українцям, чиїх дітей було незаконно вивезено за межі України.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на його сторінку в Telegram.

Якщо Вашу дитину примусово депортували за межі України, важливо опанувати емоції й зберігати спокій, водночас дотримуватися чіткого алгоритму дій за даної ситуації.

"Перед тим, як почати діяти, потрібно: заспокоїтись і не панікувати; зібрати всю інформацію про депортовану дитину та обставини цих подій; записати всю зібрану інформацію та зберегти хронологію подій", - зазначив омбудсмен.

При зверненні вам необхідно повідомити такі дані:

  • ПІБ дитини, точну дату і місце народження дитини;
  • адресу місця проживання дитини;
  • місце, з якого дитина була примусово переміщена, та обставини незаконного переміщення;
  • інформацію про те, чи дитина була переміщена з батьками, в супроводі інших осіб або ж сама;
  • якщо відомо, надати дані про поточне місце перебування дитини чи останнє відоме місцезнаходження, обставини таких подій;
  • статус дитини, якщо такий є (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування);
  • особливі прикмети, які має дитина (особливості тіла, шрами, родимки тощо);
  • актуальне фото дитини;
  • ПІБ, дата народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, електронні адреси та місце поточного перебування батьків / інших законних представників або родичів дитини;
  • дані особи, яка повідомила про примусове переміщення дитини: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронна адреса.

Після підготовки всіх даних негайно зверніться за допомогою:

  • зателефонуйте в Національну поліцію України, особисто в найближче відділення або за телефоном 102;
  • зателефонуйте в Національне інформаційне бюро, за номером 16-48 - по Україні, або +380442878165 - для тих хто за кордоном.

Також можна заповнити онлайн-форму на сайті "Діти війни".

Повідомити про депортацію дитини можна й уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:

  • на гарячу лінію 0-800-50-17-20 - в межах України;
  • на телефон 044-299-74-08 - для дзвінків з-за кордону;
  • на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua.

Нагадаємо, днями в Україну повернули ще одну дитину, яку росіяни незаконно вивезли до Росії.

Крім того, нещодавно ми писали, що Україна повернула 15 дітей з окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиДмитро ЛубінецьВійна Росії проти України