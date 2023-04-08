Депортація в РФ. Куди звертатися у разі викрадення дитини

Якщо Вашу дитину примусово депортували за межі України, важливо опанувати емоції й зберігати спокій, водночас дотримуватися чіткого алгоритму дій за даної ситуації.

"Перед тим, як почати діяти, потрібно: заспокоїтись і не панікувати; зібрати всю інформацію про депортовану дитину та обставини цих подій; записати всю зібрану інформацію та зберегти хронологію подій", - зазначив омбудсмен.

При зверненні вам необхідно повідомити такі дані:

ПІБ дитини, точну дату і місце народження дитини;

адресу місця проживання дитини;

місце, з якого дитина була примусово переміщена, та обставини незаконного переміщення;

інформацію про те, чи дитина була переміщена з батьками, в супроводі інших осіб або ж сама;

якщо відомо, надати дані про поточне місце перебування дитини чи останнє відоме місцезнаходження, обставини таких подій;

статус дитини, якщо такий є (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування);

особливі прикмети, які має дитина (особливості тіла, шрами, родимки тощо);

актуальне фото дитини;

ПІБ, дата народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, електронні адреси та місце поточного перебування батьків / інших законних представників або родичів дитини;

дані особи, яка повідомила про примусове переміщення дитини: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронна адреса.

Після підготовки всіх даних негайно зверніться за допомогою:

зателефонуйте в Національну поліцію України, особисто в найближче відділення або за телефоном 102;

зателефонуйте в Національне інформаційне бюро, за номером 16-48 - по Україні, або +380442878165 - для тих хто за кордоном.

Також можна заповнити онлайн-форму на сайті "Діти війни".

Повідомити про депортацію дитини можна й уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:

на гарячу лінію 0-800-50-17-20 - в межах України;

на телефон 044-299-74-08 - для дзвінків з-за кордону;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua.

Нагадаємо, днями в Україну повернули ще одну дитину, яку росіяни незаконно вивезли до Росії.

Крім того, нещодавно ми писали, що Україна повернула 15 дітей з окупованих територій.

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