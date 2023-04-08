Депортація в РФ. Куди звертатися у разі викрадення дитини

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець дав практичні рекомендації, як діяти українцям, чиїх дітей було незаконно вивезено за межі України.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на його сторінку в Telegram.
Якщо Вашу дитину примусово депортували за межі України, важливо опанувати емоції й зберігати спокій, водночас дотримуватися чіткого алгоритму дій за даної ситуації.
"Перед тим, як почати діяти, потрібно: заспокоїтись і не панікувати; зібрати всю інформацію про депортовану дитину та обставини цих подій; записати всю зібрану інформацію та зберегти хронологію подій", - зазначив омбудсмен.
При зверненні вам необхідно повідомити такі дані:
Після підготовки всіх даних негайно зверніться за допомогою:
Також можна заповнити онлайн-форму на сайті "Діти війни".
Повідомити про депортацію дитини можна й уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:
Нагадаємо, днями в Україну повернули ще одну дитину, яку росіяни незаконно вивезли до Росії.
Крім того, нещодавно ми писали, що Україна повернула 15 дітей з окупованих територій.
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