Депортация в РФ. Куда обращаться в случае похищения ребенка

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец дал практические рекомендации, как действовать украинцам, чьи дети были незаконно вывезены за пределы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на его страницу в Telegram.
Если Вашего ребенка принудительно депортировали за пределы Украины, важно овладеть эмоциями и сохранять спокойствие, придерживаться четкого алгоритма действий в данной ситуации.
"Перед тем, как начать действовать, нужно: успокоиться и не паниковать; собрать всю информацию о депортированном ребенке и обстоятельствах этих событий; записать всю собранную информацию и сохранить хронологию событий", - отметил омбудсмен.
При обращении вам необходимо сообщить следующие данные:
После подготовки всех данных немедленно обратитесь за помощью:
Также можно заполнить онлайн-форму на сайте Дети войны.
Сообщить о депортации ребенка можно и уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
Напомним, на днях в Украину вернули еще одного ребенка, которого россияне незаконно вывезли в Россию.
Кроме того, недавно мы писали, что Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий.
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