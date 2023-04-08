Депортация в РФ. Куда обращаться в случае похищения ребенка

Если Вашего ребенка принудительно депортировали за пределы Украины, важно овладеть эмоциями и сохранять спокойствие, придерживаться четкого алгоритма действий в данной ситуации.

"Перед тем, как начать действовать, нужно: успокоиться и не паниковать; собрать всю информацию о депортированном ребенке и обстоятельствах этих событий; записать всю собранную информацию и сохранить хронологию событий", - отметил омбудсмен.

При обращении вам необходимо сообщить следующие данные:

ФИО ребенка, точную дату и место рождения ребенка;

адрес места жительства ребенка;

место, из которого ребенок был принудительно перемещен, и обстоятельства незаконного перемещения;

информацию о том, был ли ребенок перемещен с родителями, в сопровождении других лиц или же сам;

если известно, предоставить данные о текущем месте пребывания ребенка или последнее известное местонахождение, обстоятельства таких событий;

статус ребенка, если таковой есть (ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки);

особые приметы, которые имеет ребенок (особенности тела, шрамы, родинки и т.п.);

актуальное фото ребенка;

ФИО, дата рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов, электронные адреса и место текущего пребывания родителей/других законных представителей или родственников ребенка;

данные лица, которое сообщило о принудительном перемещении ребенка: ФИО, место текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес.

После подготовки всех данных немедленно обратитесь за помощью:

позвоните в Национальную полицию Украины, лично в ближайшее отделение или по телефону 102;

позвоните в Национальное информационное бюро, по номеру 16-48 - по Украине, или +380442878165 - для тех, кто за рубежом.

Также можно заполнить онлайн-форму на сайте Дети войны.

Сообщить о депортации ребенка можно и уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

на горячую линию 0-800-50-17-20 - в пределах Украины;

на телефон 044-299-74-08 – для звонков из-за границы;

на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua.

Напомним, на днях в Украину вернули еще одного ребенка, которого россияне незаконно вывезли в Россию.

Кроме того, недавно мы писали, что Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.