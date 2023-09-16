Депортація глави Sputnik із Молдови. ЗМІ з'ясували, ким є Денисов

Журналістам вдалося з'ясувати, що Денисов є співробітником 72-го центру спеціальної служби (військова частина ГРУ №54777). Ця структура займається інформаційними вкиданнями і дезінформацією іноземної аудиторії.

Денисов народився 1967 року в Закарпатській області і після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища, де готували політичних керівників і військових журналістів.

У 1992 році Денисов відмовився складати присягу Україні і разом з іншими відмовниками з училища перебрався до російської столиці. Там його поселили в офіцерському гуртожитку, недалеко від штаб-квартири ГРУ.

За даними видання, Денисов працював у газеті Міноборони РФ "Красная звезда", де переважно висвітлював діяльність десантних військ. У 2005 році він отримав відомчу квартиру в Москві і чергове офіцерське посвідчення АА 0014839.

У 2013 році Денисов працював у Головному слідчому управлінні Московської області. Однак журналістам не вдалося встановити, чим він там займався.

Зі слідчого комітету Денисов перейшов у 72-й центр спеціальної служби. У 2016 році йому присвоїли звання полковника ВДВ, а 2019 року - призначили головним редактором Sputnik у Південній Осетії. Після цього він очолив радіостанцію в Баку, а минулого року переїхав до Кишинева.

Депортація глави "Sputnik Молдова"

Віталія Денісова 13 вересня депортували із Молдови. Йому заборонили в'їзд до країни на 10 років.

За заявою влади він втручався у внутрішні справи країни, створюючи загрозу інформаційній безпеці Республіки Молдова.

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