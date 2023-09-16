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Депортация главы Sputnik из Молдовы. СМИ выяснили, кем является Денисов

Фото: Виталий Денисов (Sputnik)
Автор: Валерия Полищук

Глава агентства "Sputnik Молдова" Виталий Денисов, которого 13 сентября выдворили из Молдовы, является кадровым российским офицером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Журналистам удалось выяснить, что Денисов является сотрудником 72-го центра специальной службы (военная часть ГРУ №54777). Эта структура занимается информационными вбросами и дезинформацией иностранной аудитории.

Денисов родился в 1967 году в Закарпатской области и после школы поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, где готовили политических руководителей и военных журналистов.

В 1992 году Денисов отказался принимать присягу Украине и вместе с другими отказниками из училища перебрался в российскую столицу. Там его поселили в офицерском общежитии, недалеко от штаб-квартиры ГРУ.

По данным издания, Денисов работал в газете Минобороны РФ "Красная звезда", где в основном освещал деятельность десантных войск. В 2005 году он получил ведомственную квартиру в Москве и очередное офицерское удостоверение АА 0014839.

В 2013 году Денисов работал в Главном следственном управлении Московской области. Однако журналистам не удалось установить, чем он там занимался.

Из следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы. В 2016 году ему присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019 году - назначили главным редактором Sputnik в Южной Осетии. После этого он возглавил радиостанцию в Баку, а в прошлом году переехал в Кишинев.

Депортация главы "Sputnik Молдова"

Виталия Денисова 13 сентября депортировали из Молдовы. Ему запретили въезд в страну на 10 лет. 

По заявлению властей, он вмешивался во внутренние дела страны, создавая угрозу информационной безопасности Республики Молдова.

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