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"Деолігархізація" облгазів. "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію

Четвер 28 грудня 2023 20:32
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"Деолігархізація" облгазів. "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію Фото: голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов (naftogaz.com)
Автор: Сергей Новиков

Протягом 2023 року НАК "Нафтогаз України" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом", - зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Голова правління групи також зазначив, що за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 млрд гривень.

"Це не лише збереження 50 тисяч робочих місць і мільярдів відрахувань, які наповнюватимуть державну казну. Це і можливість якісного контролю забезпечення газопостачанням, і новий зручний сервіс для майже 10 мільйонів абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки", - підсумував Чернишов.

&quot;Деолігархізація&quot; облгазів. &quot;Нафтогаз&quot; повністю завершив інтеграцію

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Нафтогаз України Олексій Чернишов
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