"Деолигархизацию" облгазов. "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным. Спасибо всем, кто работает для обеспечения наших городов и сел газом", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями дал возможность государству не только обеспечить бесперебойное газоснабжение, но и положить конец разнообразным схемам, по которым государственный бюджет недополучал миллиарды гривен.

Председатель правления группы также отметил, что, по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРМ составят более 5 млрд гривен.

"Это не только сохранение 50 тысяч рабочих мест и миллиардов отчислений, которые будут наполнять государственную казну. Это и возможность качественного контроля обеспечения газоснабжением, и новый удобный сервис для почти 10 миллионов абонентов в виде одной понятной платежки", - подытожил Чернышев.