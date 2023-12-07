На деокупованих територіях України знайшли понад сто російських катівень, - Костін

В Україні на всіх територіях, звільнених Силами оборони від російських окупантів, було виявлено місця незаконного утримання цивільного населення та застосування тортур. Загалом це 104 об'єкти у 8 областях країни.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу органу.

За його словами, найбільшу кількість катівень було виявлено у Харківській області - їх 25. Серед інших регіонів, де виявили багато подібних місць, зазначаються Запорізька область - 18, Херсонська область - 11, Донецька область - 10.

Крім того, відомо про 19 катівень на території РФ, додав генпрокурор у ході виступу на конференції "Свобода або страх".

"90% полонених та утримуваних піддаються тортурам або тому чи іншому виду насильства - фізичного чи психологічного. Катування в Росії - не "ексцес виконавця". Це спланована державна політика", - зазначив Костін.

Також генпрокурор акцентував, що якщо для повернення військовополонених є міжнародно-правові механізми, то щодо цивільних та депортованих дітей такі механізми відсутні.

Викрадення українців та депортація до РФ

Російські окупанти під час ведення повномасштабної війни проти України регулярно скоюють воєнні злочини. За даними української сторони, близько 20 тисяч неповнолітніх було вивезено до Росії або на контрольовану загарбниками територію без згоди сім'ї чи опікунів.

Україна називає це воєнним злочином, який відповідає визначенню геноциду, даному у договорі ООН.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Як заявив 7 грудня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, у полоні росіян знаходяться 28 тисяч цивільних українців. Також офіційно підтверджено депортацію 19 540 українських дітей.