На деоккупированных территориях Украины нашли более ста российских пыточных, - Костин

В Украине на всех территориях, освобожденных Силами обороны от российских оккупантов, были обнаружены места незаконного содержания гражданского населения и применения пыток. Всего это 104 объекта в 8 областях страны.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу органа.

По его словам, наибольшее количество пыточных обнаружено в Харьковской области - их 25. Среди других регионов, где выявили много подобных мест, указываются Запорожская область - 18, Херсонская область - 11, Донецкая область - 10.

Кроме того, известно о 19 пыточных на территории РФ, добавил генпрокурор в ходе выступления на конференции "Свобода или страх".

"90% пленных и удерживаемых подвергаются пыткам или тому или иному виду насилия - физическому или психологическому. Пытки в России - не "эксцесс исполнителя". Это спланированная государственная политика", - отметил Костин.

Также генпрокурор акцентировал, что если для возвращения военнопленных есть международно-правовые механизмы, то в отношении гражданских и депортированных детей такие механизмы отсутствуют.

Похищение украинцев и депортация в РФ

Российские оккупанты в ходе ведения полномасштабной войны против Украины регулярно совершают военные преступления. По данным украинской стороны, около 20 тысяч несовершеннолетних были вывезены в Россию или на контролируемую захватчиками территорию без согласия семьи или опекунов.

Украина называет это военным преступлением, отвечающим определению геноцида, данном в договоре ООН.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилования и депортацию детей в РФ.

Как заявил 7 декабря Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в плену россиян находятся 28 тысяч гражданских украинцев. Также официально подтверждена депортация 19 540 украинских детей.