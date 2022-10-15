На деокупованих територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги

На деокупованих територіях України стартувала нова програма міжнародної допомоги. Це спільний проект Мінреінтеграції, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

Як зазначили в прес-службі, 2200 гривень разово виплачуються громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.

"Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську", - йдеться в повідомленні.