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На деокупованих територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги

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Україна, Субота 15 жовтня 2022 15:52
На деокупованих територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги Фото: жителям звільнених територій виплатять по 2200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На деокупованих територіях України стартувала нова програма міжнародної допомоги. Це спільний проект Мінреінтеграції, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, 2200 гривень разово виплачуються громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.

"Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У них можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу.

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