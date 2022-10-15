На деокупованих територіях стартувала нова програма міжнародної допомоги
Фото: жителям звільнених територій виплатять по 2200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
На деокупованих територіях України стартувала нова програма міжнародної допомоги. Це спільний проект Мінреінтеграції, Міжнародної організації з міграції ООН та Укрпошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Як зазначили в прес-службі, 2200 гривень разово виплачуються громадянам, які постраждали від окупації та мешкали на відповідних територіях в момент їх звільнення.
"Сьогодні перші виплати почалися в Лимані та Святогірську", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У них можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу.