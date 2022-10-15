На деоккупированных территориях стартовала новая программа международной помощи
Фото: жителям освобожденных территорий выплатят по 2200 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
На деоккупированных территориях Украины стартовала новая программа международной помощи. Это совместный проект Минреинтеграции, Международной организации по миграции ООН и Укрпочты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .
Как отметили в пресс-службе, 2200 гривен разово выплачиваются гражданам, пострадавшим от оккупации и проживающим на соответствующих территориях в момент их освобождения.
"Сегодня первые выплаты начались в Лимане и Святогорске", - говорится в сообщении.
Напомним, государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В них можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода.