UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У деокупованих районах півдня України розпочато добровільну евакуацію, - Верещук

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні України. Держава перебирає всі пов'язані з цим витрати.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо", - зазначила Верещук.

За її словами, жителі Херсона виявили бажання евакуюватись. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть себе забезпечити.

"Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині", – додала міністр. .

Повідомляється, що у деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватись. У Миколаєві вже створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України.

Раніше повідомлялося, що громадяни, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, розміщуватимуться у спеціалізованих санаторних установах. Для цього було виділено додаткові кошти.

Нагадаємо, що мешканців звільнених населених пунктів Херсонської області евакуюватимуть у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВторгнення Росії до Україниевакуація