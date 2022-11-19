В деоккупированных районах юга Украины начата добровольная эвакуация, - Верещук

В Украине начинается добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов районов на юге страны. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.
"Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное", — отметила Верещук.
По ее словам, жители Херсона изъявили желание эвакуироваться. В частности, речь идет о уязвимых категорий граждан, которые не могут себя обеспечить.
"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное — опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине и Донетчине ", — добавила министр.
Сообщается, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве уже создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины.
Ранее сообщалось, что граждане, эвакуировавшиеся из регионов, где происходят активные боевые действия, будут размещаться в специализированных санаторных учреждениях. Для этого были выделены дополнительные средства.
Напомним, что жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области будут эвакуировать в соседние Николаев и Кривой Рог. Местные власти уже формируют списки желающих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.