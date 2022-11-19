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В деоккупированных районах юга Украины начата добровольная эвакуация, - Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В Украине начинается добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов районов на юге страны. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное", — отметила Верещук.

По ее словам, жители Херсона изъявили желание эвакуироваться. В частности, речь идет о уязвимых категорий граждан, которые не могут себя обеспечить.

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное — опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине и Донетчине ", — добавила министр.

Сообщается, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве уже создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины.

Ранее сообщалось, что граждане, эвакуировавшиеся из регионов, где происходят активные боевые действия, будут размещаться в специализированных санаторных учреждениях. Для этого были выделены дополнительные средства.

Напомним, что жителей освобожденных населенных пунктов Херсонской области будут эвакуировать в соседние Николаев и Кривой Рог. Местные власти уже формируют списки желающих.

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