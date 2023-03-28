Деокупована Трифонівська СЕС ДТЕК відновила 50% своєї потужності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"ДТЕК ВДЕ продовжує активне відновлення Трифонівської сонячної електростанції внаслідок її пошкодження російськими військовими. Наразі станція може генерувати 5 МВт потужності, що є половиною від її встановленої потужності в 10 МВт", - йдеться в ньому.

Зазначається, що спеціалісти ДТЕК щодня демонтують пошкоджені обстрілами сонячні панелі, здійснюють комплектацію працюючих панелей, а також ремонтують та оновлюють непрацююче енергетичне обладнання.

Водночас зараз станція має мережеві обмеження з видачі потужності в розмірі 2 МВт, що пов’язано з необхідністю завершення ремонтних робіт на підстанції видачі потужності з боку Херсонобленерго. Для пришвидшення цього процесу фахівці ДТЕК запропонували компанії свою допомогу.

"7 МВт потужності. До того часу також плануємо закінчити потрібні ремонтні роботи зі спеціалістами Херсонобленерго і, відповідно, ніяких технічних обмежень у видачі електроенергії в мережу станція не матиме. Наше завдання - щоб країна та споживачі в умовах енергетичного терору ворога отримували більше зеленої електроенергії", - сказав генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.



Нагадаємо, ДТЕК ВДЕ вдвічі збільшила обсяги генерації електроенергії на сонячних станціях з 18,5 млн кВт-год в січні до 35,2 млн кВт-год у лютому 2023 року.