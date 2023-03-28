ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Деоккупированная Трифоновская СЭС ДТЭК восстановила 50% своей мощности

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 13:16
Деоккупированная Трифоновская СЭС ДТЭК восстановила 50% своей мощности Фото: деоккупированная Трифоновская СЭС ДТЭК восстановила 50% своей мощности (renewables.dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК ВИЭ восстановила 50% мощности деоккупированной в октябре 2022 года Трифоновской солнечной электростанции (СЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК ВИЭ продолжает активное восстановление Трифоновской солнечной электростанции в результате ее повреждения российскими военными. Сейчас станция может генерировать 5 МВт мощности, что является половиной ее установленной мощности в 10 МВт", - говорится в нем.

Специалисты ДТЭК ежедневно демонтируют поврежденные обстрелами солнечные панели, осуществляют комплектацию работающих панелей, а также ремонтируют и обновляют неработающее энергетическое оборудование.

В то же время станция имеет сетевые ограничения по выдаче мощности в размере 2 МВт, что связано с необходимостью завершения ремонтных работ на подстанции выдачи мощности со стороны Херсоноблэнерго. Для ускорения этого процесса специалисты ДТЭК предложили компании свою помощь.

"7 МВт мощности. К тому времени также планируем закончить необходимые ремонтные работы со специалистами Херсоноблэнерго и, соответственно, никаких технических ограничений в выдаче электроэнергии в сеть станция не будет. Наша задача - чтобы страна и потребители в условиях энергетического террора врага получали больше зеленой электроэнергии" , - сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Напомним, ДТЭК ВИЭ вдвое увеличила объемы генерации электроэнергии на солнечных станциях с 18,5 млн кВт-ч в январе до 35,2 млн кВт-ч в феврале 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем