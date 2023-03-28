Деоккупированная Трифоновская СЭС ДТЭК восстановила 50% своей мощности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК ВИЭ продолжает активное восстановление Трифоновской солнечной электростанции в результате ее повреждения российскими военными. Сейчас станция может генерировать 5 МВт мощности, что является половиной ее установленной мощности в 10 МВт", - говорится в нем.

Специалисты ДТЭК ежедневно демонтируют поврежденные обстрелами солнечные панели, осуществляют комплектацию работающих панелей, а также ремонтируют и обновляют неработающее энергетическое оборудование.

В то же время станция имеет сетевые ограничения по выдаче мощности в размере 2 МВт, что связано с необходимостью завершения ремонтных работ на подстанции выдачи мощности со стороны Херсоноблэнерго. Для ускорения этого процесса специалисты ДТЭК предложили компании свою помощь.

"7 МВт мощности. К тому времени также планируем закончить необходимые ремонтные работы со специалистами Херсоноблэнерго и, соответственно, никаких технических ограничений в выдаче электроэнергии в сеть станция не будет. Наша задача - чтобы страна и потребители в условиях энергетического террора врага получали больше зеленой электроэнергии" , - сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.



Напомним, ДТЭК ВИЭ вдвое увеличила объемы генерации электроэнергии на солнечных станциях с 18,5 млн кВт-ч в январе до 35,2 млн кВт-ч в феврале 2023 года.