В деоккупированной Балаклее начались фильтрационные мероприятия (фото)

Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее (Харьковская область) фильтрационные мероприятия и следственные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывая информацию в отношении лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.
Целью таких мероприятий в ГБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их прихвостней.
Правоохранители неоднократно подчеркивали, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности.
Напомним, что украинские военные деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.
Также в МВД заявили, что полиция возвращается на освобождены территории Харьковской области.
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