У деокупованій Балаклії розпочались фільтраційні заходи (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР .

"Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці", - йдеться у заяві.

Метою таких заходів у ДБР називають унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Правоохоронці неодноразово наголошували, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.