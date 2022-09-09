У деокупованій Балаклії розпочались фільтраційні заходи (фото)

Правоохоронці розпочали у деокупованій Балаклії (Харківська область) фільтраційні заходи та слідчі дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці", - йдеться у заяві.
Метою таких заходів у ДБР називають унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.
Правоохоронці неодноразово наголошували, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.
Нагадаємо, що українські військові деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.
Також у МВС заявили, що поліція повертається на звільнені території Харківської області.
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