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У деокупованій Балаклії розпочались фільтраційні заходи (фото)

Фото: У деокупованій Балаклії розпочались фільтраційні заходи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці розпочали у деокупованій Балаклії (Харківська область) фільтраційні заходи та слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці", - йдеться у заяві.

Метою таких заходів у ДБР називають унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Правоохоронці неодноразово наголошували, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Нагадаємо, що українські військові деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Також у МВС заявили, що поліція повертається на звільнені території Харківської області.

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