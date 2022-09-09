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В деоккупированной Балаклее начались фильтрационные мероприятия (фото)

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 17:39
В деоккупированной Балаклее начались фильтрационные мероприятия (фото) Фото: В деоккупированной Балаклее начались фильтрационные мероприятия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее (Харьковская область) фильтрационные мероприятия и следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

"Сотрудники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывая информацию в отношении лиц, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Целью таких мероприятий в ГБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их прихвостней.

Правоохранители неоднократно подчеркивали, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности.

Напомним, что украинские военные деоккупировали Балаклею, которая ранее находилась под контролем российских войск.

Также в МВД заявили, что полиция возвращается на освобождены территории Харьковской области.

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