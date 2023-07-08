Для деокупації територій. Німеччина змінила думку про передачу Україні касетних боєприпасів

Уряд Німеччини висловив розуміння того, що Сполучені Штати все-таки постачають касетні боєприпаси в Україну.

"Ми впевнені, що наші американські друзі не прийняли рішення про постачання відповідних боєприпасів легковажно", - заявив він.

Гебештрайт підкреслив, що Німеччина приєдналася до договору про заборону касетних боєприпасів, як і понад 100 інших держав.

"У цьому відношенні позиція федерального уряду щодо цієї зброї досить документована", - сказав він.

Речник німецького уряду додав, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси для захисту власного населення.

"Йдеться про застосування його власним урядом для звільнення власної території", - пояснив він.

Позиція Німеччини

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не постачатиме касетні боєприпаси Україні. При цьому вона підкреслила, що Німеччина є учасником Конвенції щодо касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси

Напередодні США оголосили черговий пакет військової допомоги для України на понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зазначив, що касетні боєприпаси дозволять продовжити контрнаступ ЗСУ.

При цьому постачання касетних боєприпасів стане тимчасовим кроком. Вашингтон передаватиме їх Україні, доки на Заході не наростять виробництво артилерійських снарядів, тобто до весни наступного року.

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