Для деокупації та відновлення влади у Криму знадобиться 50 тисяч чиновників, - Ташева

"Це стосується всіх сфер життя: соціальних питань, економічних, судової системи, міліції та інших державних органів", - заявила вона.

Ташева додала, що необхідно буде вирішити низку причин, зокрема, питання власності на житло, яке придбали росіяни за час окупації півострова.

"Нам потрібно буде розв'язати питання власності, придбаної росіянами під час окупації - ми вважаємо їх учасниками злочинів, які повинні покинути півострів". Дев'ять років окупації - це ще й мільйон судових вироків, винесених окупаційними судами. Усе це має бути врегульовано", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що цього року сезон у Криму буде гарячим і дуже спекотним. Усі побачать, що "до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й із великим страхом".

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив про необхідність зміни пріоритетів у стратегії деокупації Криму.

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