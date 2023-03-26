RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для деоккупации и восстановления власти в Крыму понадобится 50 тысяч чиновников, - Ташева

Фото: постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Для деоккупации Крыма и восстановления там украинского законодательства понадобится 50 тысяч чиновников. Этим уже занимается рабочая группа.

Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Это касается всех сфер жизни: социальных вопросов, экономических, судебной системы, милиции и других государственных органов", - заявила она.

Ташева добавила, что необходимо будет решить ряд причин, в частности, вопрос собственности жилье, которое приобрели россияне за время оккупации полуострова.

"Нам нужно будет решить вопросы собственности, приобретенной россиянами во время оккупации - мы считаем их участниками преступлений, которые должны покинуть полуостров". Девять лет оккупации - это еще и миллион судебных приговоров, вынесенных оккупационными судами. Все это должно быть урегулировано", - пояснила она.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что "к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом".

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости смены приоритетов в стратегии деоккупации Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины