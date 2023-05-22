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Деокупація Криму є основним для безпеки судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Тільки деокупація Криму зможе гарантувати безпеку судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в Twitter.

"Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі неможливо вирішити без повної та безумовної деокупації Криму та статусу Севастополя як сучасної та потужної військово-морської бази України", - написав він.

Звільнення Криму

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим протягом 5-7 місяців. При цьому Данілов вважає, що метод звільнення півострова залежатиме від поведінки Росії.

Також, за словами представника президента України в АР Крим Таміли Ташевої, масової депортації росіян після звільнення півострова не буде. Водночас їм варто готуватись до індивідуального видворення.

Однак президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму.

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