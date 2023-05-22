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Данилов указал на единственное решения вопроса с безопасностью в Черном море

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Только деоккупация Крыма сможет обеспечить безопасность судоходства и свободной торговли в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Вопрос безопасности всего ближневосточного региона, безопасности судоходства и свободной торговли в Черном море невозможно решить без полной и безусловной деоккупации Крыма и статуса Севастополя как современной и мощной военно-морской базы Украины", - написал он.

Освобождение Крыма

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев . При этом Данилов считает, что метод освобождения полуострова будет зависеть от поведения России .

Также, по словам представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, массовой депортации россиян после освобождения полуострова не будет . В то же время им следует готовиться к индивидуальному выдворению.

Однако президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

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