Деокупація Херсона: куди росіяни можуть направити виведені війська

Як зазначається у матеріалі, чи всі російські війська залишаться в окупованій частині Херсонської області, якщо тільки там зараз не зав'яжуться бої.

Штурмові та десантно-штурмові підрозділи можуть перекинути на донецький напрямок, припускає радник Міноборони України Сергій Кузан. Йдеться насамперед про район Бахмута - Соледара, де супротивник уже кілька місяців намагається з різних боків прорвати нашу оборону.

"Росіяни зазнали великої поразки під Херсоном, їм обов'язково потрібно здобути бодай якусь перемогу. Враховуючи, що донецький напрямок є для них пріоритетним, можливо, вони давитимуть саме там, сподіваючись, що зможуть якось прорвати нашу лінію оборони. Як варіант, вони можуть перекинути війська ще в район Авдіївки, де вони штурмують наші позиції, а ми перебуваємо в обороні", - припустив експерт.

Третя локація на Донеччині, де приблизно з кінця жовтня активізувалися окупанти - це район Вугледару. Противник намагається наступати до цього міста двома угрупованнями: одне рухається до Павлівки з південного заходу, друге - з рубежу Славне - Солодке, щоб підійти зі сходу. Про всю важливість цієї ділянки для росіян РБК-Україна вже докладно розповідало.

Вся справа у залізниці, що йде через Волноваху. Після пошкодження Кримського мосту окупантам довелося шукати альтернативних шляхів доставки військових вантажів до південного угруповання. Значна частка забезпечення тепер йде вагонами з Дебальцевого на Волноваху і далі шляхи розгалужуються Запорізькою та частиною Херсонської області.

Противник хоче відсунути передові позиції ЗСУ на таку дистанцію, з якої ми не зможемо обстрілювати залізницю. Зараз ми можемо туди діставати не лише з HIMARS, а й з інших видів артилерії. Поки що всі їхні потуги безуспішні, але цілком імовірно, що частину херсонського угруповання можуть кинути на підкріплення саме сюди - до району Вугледару. Крім того, ще частину військ, здатних тримати оборону, агресор може направити до Запорізької області.

"Вони зміцнюються в районі Мелітополя, Бердянська - на півдні Запорізької області. Вони дуже бояться, що ми підемо в наступ і перерізатимемо їх східне та південне угруповання. Тому вони можуть посилити і цей напрямок", - припустив Кузан.

З одного боку, це створює нам навантаження - окупанти почнуть тиснути кількістю. Але з іншого - для нас лінія фронту також скорочується. Вже немає потреби тримати на правому березі Херсонської області кількість військ, яка проводила наступ.

"Ми виконували наступальні дії. Тому у нас як мінімум мало бути там стільки ж військ, як і у росіян - 1:1. Якщо у них там було 30 тисяч, то й у нас там також було принаймні 30 тисяч. Хоча могло бути і в 1,5-2 рази більше. Виходить, йдеться про 30-60 тисяч наших військ на правому березі, але не більше", - припустив військовий експерт полковник Роман Світан.

Тобто, якусь частину наших військ також можна буде перенаправити на інші ділянки фронту. Перший пріоритет - посилити українські позиції на Донеччині - саме там, куди найближчим часом буде спрямований основний удар окупантів. Другий варіант - зміцнити наші війська у Луганській області, які ведуть наступ у районі Сватово - Кремінної. І ще один пріоритет - посилення запорізького напряму, щоб, наприклад, у якійсь перспективі прорватися до Азовського моря.