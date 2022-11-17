Деоккупация Херсона: куда россияне могут направить выведенные войска

Как отмечается в материале, едва ли все российские войска останутся в оккупированной части Херсонской области, если только там сейчас не завяжутся бои.

Штурмовые и десантно-штурмовые подразделения могут перебросить на донецкое направление, допускает советник Минобороны Украины Сергей Кузан. Речь идет прежде всего о районе Бахмута - Соледара, где противник уже несколько месяцев пытается с разных сторон прорвать нашу оборону.

"Россияне получили крупное поражение под Херсоном, им обязательно нужно получить хотя бы какую-нибудь победу. Учитывая, что донецкое направление является для них приоритетным, возможно, они будут давить именно там в надежде, что смогут как-то прорвать нашу линию обороны. Как вариант, они могут перебросить войска еще в район Авдеевки, где они штурмуют наши позиции, а мы находимся в обороне", - предположил эксперт.

Третья локация в Донецкой области, где примерно с конца октября активизировались оккупанты - это район Угледара. Противник пытается наступать к этому городу двумя группировками: одна двигается к Павловке с юго-запада, вторая - с рубежа Славное - Сладкое, чтобы подойти с востока. О всей важности этого участка для россиян РБК-Украина уже подробно рассказывало.

Все дело в железной дороге, которая идет через Волноваху. После повреждения Крымского моста оккупантам пришлось искать альтернативные пути доставки военных грузов к южной группировке. Значимая доля обеспечения теперь идет вагонами из Дебальцево на Волноваху и дальше пути разветвляются по Запорожской и части Херсонской области.

Противник хочет отодвинуть передовые позиции ВСУ на такую дистанцию, с которой мы не сможем обстреливать железную дорогу. Сейчас мы можем туда доставать не только из HIMARS, но и с других видов артиллерии. Пока все их потуги безуспешны, но вполне вероятно, что часть херсонской группировки могут бросить на подкрепление именно сюда - в район Угледара. Кроме того, еще часть войск, способных держать оборону, агрессор может направить в Запорожскую область.

"Они укрепляются в районе Мелитополя, Бердянска - на юге Запорожской области. Они очень боятся, что мы пойдем в наступление и будем перерезать их восточную и южную группировку. Потому они могут усилить и это направление", - предположил Кузан.

С одной стороны, это создает для нас нагрузку - оккупанты начнут давить количеством. Но с другой - для нас линия фронта также сокращается. Уже нет нужды держать на правом берегу Херсонской области то количество войск, которое проводило наступление.

"Мы выполняли наступательные действия. Поэтому у нас как минимум должно было быть там столько же войск, как и у россиян - 1:1. Если у них там было 30 тысяч, то и у нас там также было по крайней мере 30 тысяч. Хотя могло быть и в 1,5-2 раза больше. Получается, речь идет о 30-60 тысяч наших войск на правом берегу, но не больше", - допустил военный эксперт, полковник Роман Свитан.

То есть какую-то часть наших войск также можно будет перенаправить на другие участки фронта. Первый приоритет - усилить украинские позиции в Донецкой области - как раз там, куда в ближайшее время будет направлен основной удар оккупантов. Второй вариант - укрепить наши войска в Луганской области, которые ведут наступление в районе Сватово - Кременной. И еще один приоритет - усиление запорожского направления, чтобы, например, в какой-то обозримой перспективе прорваться к Азовскому морю.