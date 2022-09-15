Деоккупация Харьковской области: СБУ за несколько дней разоблачила более 15 коллаборантов

"Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержано 16 местных коллаборантов", - пишет пресс-служба.

Тринадцати колаборантам уже было сообщено о подозрениях, одиннадцати - избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всего была проведена углубленная проверка среди 7 тысяч человек.



"Также в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данным представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, которые сотрудничали с ними", - добавляет пресс-служба.

СБУ выявила реестр "налоговой службы" оккупантов, в который вносили все коммерческие структуры, финансировавшие войну против Украины.

