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Деоккупация Харьковской области: СБУ за несколько дней разоблачила более 15 коллаборантов

Фото: СБУ за несколько дней разоблачила более 15 коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала деоккупации Харьковской области СБУ обнаружила 16 коллаборантов. Также был разоблачен список всех фейковых чиновников оккупационных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержано 16 местных коллаборантов", - пишет пресс-служба.

Тринадцати колаборантам уже было сообщено о подозрениях, одиннадцати - избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всего была проведена углубленная проверка среди 7 тысяч человек.

"Также в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данным представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, которые сотрудничали с ними", - добавляет пресс-служба.

СБУ выявила реестр "налоговой службы" оккупантов, в который вносили все коммерческие структуры, финансировавшие войну против Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Минобороны Украины, в рамках контрнаступления ВСУ, наши воины освободили около 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области.

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