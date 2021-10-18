Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров

В этом году украинские власти вывели вопрос Крыма из "тени" в актуальную повестку. Президент Владимир Зеленский уверен, что "Крым без Украины не будет счастливым". В марте глава государства утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова, а в августе удалось провести первое заседание Крымской платформы с внушительным международным представительством.

Еще один важный этап – 29 сентября Кабмин принял план действий по реализации Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот документ "комплексной дорожней картой по возврату украинского Крыма".

Всего в плане 158 "шагов" для реинтеграции оккупированных территорий. Часть из них должны быть реализованы властями разных уровней уже сейчас, другие же воплотятся в жизнь только после возвращения украинского правительства на крымскую землю.

Борьба за крымчан

Значительный объем "деоккупационных действий" касается предоставления крымчанам на захваченном полуострове максимума социальных услуг, доступных для "материковых" украинцев.

Сохранение связи с крымчанами – одна из важнейших задач для украинских органов власти и "красная нить" стратегии деоккупации, говорят в представительстве президента в АР Крым. Социальные права и преференции от государства должны стимулировать их поддерживать связь с Украиной, причем даже после получения "российского паспорта".

"Собственно говоря, все наши граждане, которые остались на той территории, независимо от того брали они этот незаконный паспорт РФ или нет, они все остаются гражданами Украины. Они все имеют право пользоваться такими же правами, как и остальные украинцы. Единственное – пока что Украина может обеспечить реализацию их прав только на подконтрольной территории", – отметила в комментарии РБК-Украина первый зампред представительства Дарья Свиридова.

Госорганы обязаны в ближайшие два года упростить процедуру получения украинских документов для крымчан, а также ввести возможность для них во внесудебном порядке подтверждать выданные оккупационными властями свидетельства о рождении/смерти, регистрации браков и другие. Получить электронные доверительные услуги (в том числе с использованием электронного ключа) жители оккупированных территорий смогут только на КПВВ в Херсонской области.

Детям из Крыма дадут возможность дистанционно обучаться в украинских школах, а затем их будут стимулировать поступать в вузы на подконтрольной территории. Процедуру поступления им упростят. Кроме того, также должны разработать специальные механизмы для защиты прав детей-сирот, оставшихся в оккупации.

Украина попытается также обеспечить права крымчан на медицинскую помощь. На КПВВ их смогут бесплатно протестировать на COVID. Более того, они смогут дистанционно заключить договора с семейным врачом из медучреждений Херсонской области. Кстати, сами пункты пропуска передадут под управление Минреинтеграции, а параллельно запустят к ним автобусные маршруты и обустроят дороги в Херсонской области.

КПВВ Чонгар и Каланчак после реконструкции (Фото: president.gov.ua)

План действий предполагает запуск специальных молодежных и спортивных программ для жителей оккупированного полуострова, а также проведение среди них информационных кампаний. Более того, Украина готовится глушить российское теле-радиовещание в Крыму и предоставить взамен доступ к своим каналам.

Значительная работа будет направлена на документирование совершаемых на полуострове преступлений и привлечение виновных к ответственности. По данным источника РБК-Украина в правоохранительной системе, эта работа уже активизировалась с середины текущего года. Существенно выросло количество дел, открытых против пособников оккупантов, также стало больше заочных решений судов в их отношении.

План деоккупации предполагает, что заочные механизмы будут усовершенствованы, а все пострадавшие от действий российских силовиков смогут получить материальную помощь и компенсацию.

Поможет в этом и переходное правосудие. Законопроект (№5488) с такими нормами правительство внесло в Верховную раду еще в августе. После его принятия также потребуется закон о люстрации коллаборантов, в частности, крымских судей, прокуроров и других правоохранителей, и закон об амнистии членов незаконных вооруженных формирований, не совершавших тяжких преступлений.

Кроме того, Украина готовится из космоса мониторить состояние экологии в Крыму и судиться с РФ за использование природных ресурсов и культурного наследия. В планах также провести в следующем году инспекцию акватории Черного моря совместно со странами-партнерами.

Собирать и хранить все данные о нарушении прав человека и других преступлениях режима в Крыму будет специально созданное госучреждение "Украинский национальный центр построения мира" (по-украински "Центр розбудови миру"). О подготовке его создания вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал еще в мае текущего года. Его заместитель Игорь Яременко отметил РБК-Украина, что Центр еще не создан, но его планируется запустить до конца текущего года.

"Белые пятна" деоккупации

Ряд положений плана деоккупации могут вызывать вопросы, касающиеся как их сути, так и источников финансирования. "Есть несколько вызовов. Первый – это отсутствие финансирования, то есть этот план не обеспечен материальными ресурсами. Это громадный вызов, касающийся возможностей, эффективности и мотивации чиновников его исполнять", – отметил в комментарии РБК-Украина экс-представитель президента в АРК Борис Бабин.

Он в целом позитивно оценивает утвержденный план действий по возвращению Крыма, но уверен, что ряд его положений сложно будет выполнить без дополнительных финансовых вливаний.

Действующее руководство Крымского представительства признает, что деньги на выполнение правительственных поручений госорганы пока что будут изыскивать из своих бюджетов.

"Эффективность реализации плана очень зависит от того, будет ли предусмотрено финансирование, будет ли предусмотрена система мониторинга качества. По состоянию на сегодня решением правительства фактически определено, что реализация плана будет осуществляться в рамках текущих бюджетов соответствующих центральных органов исполнительной власти", – сообщила Дарья Свиридова.

Минреинтеграции – главный идеолог и исполнитель программы "возвращения Крыма" – уверяет, что дополнительные средства обязательно выделят. Но точечно, то есть на несколько конкретных действий плана деоккупации, которые уже определены.

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Основная часть мероприятий будет финансироваться в рамках действующих бюджетов, но есть как минимум три мероприятия, которые будут финансироваться дополнительно. Одно из таких мероприятий, например, строительство постов для мониторинга экологической ситуации на админгранице с Крымом", – объяснил РБК-Украина замминистра Яременко. Он отказался назвать объем необходимого финансирования, но отметил, что эта цифра уже просчитана.

Поднимается в документе и вопрос "водной блокады" Крыма. С одной стороны, прямо указывается, что на время оккупации днепровская вода туда не будет поставляться, но с другой – поручается уже в этом и следующем году начать работы по техническому обустройству Северо-Крымского канала для того, чтобы все-таки запустить воду на полуостров. Произойти такой запуск по плану должен "в течение года после деоккупации".

"Крымская платформа" – одно из главных дипломатических достижений власти в этому году – упоминается в плане действий по реинтеграции всего пару раз. Указано, что главное мероприятие в рамках "платформы" – это ежегодный форум Минобороны по безопасности Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов. Запустить его планируют через год – в четвертом квартале 2022-го.

Достаточно размыто оговаривается и вопрос изменения статуса Крыма. Так, спустя год после деоккупации этой территории органы власти должны будут подготовить "предложения по внесению изменений в законодательство в части, касающейся статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь". Идет ли речь об отмене автономного статуса республики – не уточняется.

Борис Бабин видит в этой неопределенности положительный момент. По его мнению, сейчас говорить об изменении статуса полуострова неуместно. "Тут как раз очень правильная идея заложена, этот вопрос вообще не стоит начинать обсуждать сейчас. У нас в обществе, извините, полный инфантилизм, когда люди говорят, что от изменения названия Крымской автономии что-то поменяется...Слава Богу, что в правительстве доросли до того, чтобы признать, что это никак не относиться к деоккупации Крыма", – считает эксперт.

Вопрос изменения статуса АРК должен обсуждаться с местным населением, а на период оккупации это невозможно сделать, говорит Бабин. В Крымском представительстве главы государства также предпочитают не детализировать, что стоит за планами "изменить статус АРК". Первый зампред представительства отметила, что сначала необходимо будет проанализировать, как произойдет восстановление украинского контроля над территорией.

"После этого, возможно, будет принято решение государством об изменении статуса этой территории", – подчеркнула Свиридова. В любом случае, сказала она, окончательное решение об изменении статуса Крыма будет принимать парламент, а не правительство.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Игорь Яременко и вовсе уверяет, что ни о какой отмене автономного статуса АРК в плане деоккупации речь не идет. Имеется в виду только "усовершенствование" административно-территориального устройства полуострова: создание объединенных территориальных общин, переименование населенных пунктов и тому подобное.

"Мы не говорим об изменении статуса "автономная республика". Изменение этого статуса – это изменение Конституции. Это очень сложная вещь, и я не думаю, что в плане действий по деоккупации Крыма мы могли бы закладывать какие-то обязательства по изменению нашей Конституции", – отметил замминистра.

Последний "шаг" на пути к возращению полуострова – это проведение местных выборов совместно со следующими местными выборами по всей стране. Хоть это народное волеизъявление в Украине и запланировано на 2025 год, в Крыму оно может осуществиться только в случае деоккупации полуострова. Но на этом пути остается только одна, и, пожалуй, самая сложная задача – убедить Россию, что процесс возвращения полуострова неизбежен.

Пока же РФ всячески демонстрирует, что даже обсуждение возможного возвращения Крыма для нее неприемлемо. "Для Кремля такого вопроса не существует", – ответил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос о перспективах переговоров с Украиной по Крыму.