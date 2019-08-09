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Для деоккупации Донбасса подготовлены почти 800 полицейских

Новости » Общество    09.08.2019 - 14:34
Для деоккупации Донбасса подготовлены почти 800 полицейских
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В деокупованих районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции

Для деоккупации Донбасса подготовлены почти 800 полицейских. Об этом во время совещания с советником главы Министерства внутренних дел доложили представители полиции Донецкой области, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что в деокупованих районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции.

"Одной из главных тем стало противодействие информационной агрессии РФ и стратегия коммуникации с гражданами, которые длительное время находились под психологическим влиянием оккупантов. Полицейские предоставили свои предложения по разработке государственной информационной стратегии, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске сегодня, 31 июля, договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Кроме того, 17 июля ТКГ в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой "ЛНР".

Отметим, по последним данным операции Объединенных сил, боевики с начала суток один раз обстреляли украинские позиции.

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