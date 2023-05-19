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"Денвер" вдруге переграв "Лейкерс" у фіналі Західної конференції НБА

Фото: "Наггетс" стартували у фіналі з двох перемог (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Домашньою перемогою "Денвер Наггетс" завершилася друга зустріч із "Лос-Анджелес Лейкерс" у фінальній серії на Заході Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Денвер" – "Лейкерс" – 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24); серія – 2:0

Після поразки два дні тому каліфорнійці поставили на активний старт. На першому відрізку "Лейкерс" справді виглядали привабливіше, але поступово "Наггетс" вирівняли становище. Лідерство в рахунку почало переходити з рук у руки, тож нічия за підсумками першої чверті справедлива.

"Лос-Анджелес" додав у другій 12-хвилинці. На піку перевага гостей зросла до 12-ти пунктів. Та дати "Лейкерс" піти у відрив у плани денверців не входило. Ще до великої перерви вони скоротили відставання до п'яти очок. А от зрівняти рахунок вдалося вже під завісу третьої чверті (74:74).

Розпочалася гра нервів. Каліфорнійці спершу були попереду, але на старті фінальної 12-хвилинки "Наггетс" повністю перевернули гру. Класний відрізок посеред чверті (15:1) забезпечив господарям спокійну кінцівку. "Лейкерс" билися до кінця, але відігратися так і не зуміли.

Найрезультативнішим у матчі трохи несподівано став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей. Він набрав 37 очок, зробив 10 підбирань і віддав 5 передач. Лідери ж команд – Нікола Йокіч і Леброн Джеймс – трохи відстали. Серб закінчив із тріпл-даблом (23+17+12), а "Король" зупинився за крок від нього (22+9+10).

До слова, напередодні "Маямі" перемогою над "Бостоном" розпочав фінал на Сході.

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