НБА: "Бостон" поступився "Маямі" на старті фіналу Східної конференції

Несподіваною перемогою "Маямі Гіт" завершився перший матч фінальної серії на Сході Національної баскетбольної асоціації проти "Бостон Селтікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Бостон" – "Маямі" – 116:123 (30:28, 36:29, 25:46, 25:20); серія – 0:1

На першому відрізку команди грали на рівних. Упродовж стартової чверті гойдалки тривали до останньої секунди, тож "Селтікс" досягли лише мінімальної переваги. Додали господарі перед перервою. На піку вони відірвалися на 13 пунктів, а пішли відпочивати з +9.

Та ця солідна перевага була розбита перформансом "Маямі" в третій 12-хвилинці. Щойно флоридці зрівняли рахунок (78:78), відразу ж почали створювати гандикап. "Гіт" грали сильніше та швидше під обома щитами й набрали вдвічі більше очок. Перед фінальною чвертю перевага гостей склала 12 очок.

В останні 12 хвилин "Маямі" сфокусувався на збереженні дистанції від суперника. "Бостон" на найкращому етапі зміг підібратися на відстань чотирьох пунктів. Та флоридці зуміли втримати перемогу та повели в серії до чотирьох перемог.

Найрезультативнішим у складі "Гіт" став оборонець Джиммі Батлер. Він набрав 35 очок, зробив 5 підбирань і віддав 7 передач. Найкращим же в складі "Селтікс" став форвард Джейсон Тейтум (30 пунктів). Другий матч відбудеться у ніч проти суботи в Бостоні.