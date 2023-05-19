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"Денвер" во второй раз обыграл "Лейкерс" в финале Западной конференции НБА

Фото: "Наггетс" стартовали в финале с двух побед (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашней победой "Денвер Наггетс" завершилась вторая встреча с "Лос-Анджелес Лейкерс" в финальной серии на Западе Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Денвер" – "Лейкерс" – 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24); серия – 2:0

После поражения два дня тому назад калифорнийцы поставили на активный старт. На первом отрезке "Лейкерс" действительно выглядели более привлекательно, но постепенно "Наггетс" выровняли положение. Лидерство в счете начало переходить из рук в руки, так что ничья по итогам первой четверти справедлива.

"Лос-Анджелес" добавил во второй 12-минутке. На пике преимущество гостей выросло до 12-ти пунктов. Но дать "Лейкерс" уйти в отрыв в планы денверцев не входило. Еще до большого перерыва они сократили отставание до пяти очков. А вот сравнять счет удалось уже под занавес третьей четверти (74:74).

Началась игра нервов. Калифорнийцы сперва были впереди, но на старте финальной 12-минутки "Наггетс" полностью перевернули игру. Классный отрезок посреди четверти (15:1) обеспечил хозяевам спокойную концовку. "Лейкерс" сражались до конца, но отыграться так и не сумели.

Самым результативным в матче немного неожиданно стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей. Он набрал 37 очков, сделал 10 подборов и отдал 5 передач. Лидеры команд – Никола Йокич и Леброн Джеймс – немного отстали. Серб закончил с трипл-даблом (23+17+12), а "Король" остановился в шаге от него (22+9+10).

К слову, накануне "Майами" победой над "Бостоном" начал финал на Востоке.

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