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"Денвер" і "Фінікс" пробилися у півфінал плей-офф Західної конференції НБА

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Фінікс, Середа 26 квітня 2023 09:48
"Денвер" і "Фінікс" пробилися у півфінал плей-офф Західної конференції НБА Фото: Нікола Йокіч оформив тріпл-дабл проти "Міннесоти" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Першу пару 1/2 фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації склали "Денвер Наггетс" і "Фінікс Санз". На шляху в четвірку найсильніших вони виграли серії в "Міннесоти Тімбервулвз" і "Лос-Анджелес Кліпперс" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Західна конференція

"Денвер" – "Міннесота" – 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32); серія – 4:1

"Фінікс" – "Кліпперс" – 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36); серія – 4:1

Денверці програли стартову чверть, відпустивши "Тімбервулвз" на 7 пунктів. Утім, ще до великої перерви "Наггетс" вийшли вперед, оформивши мінімальну перевагу. І хоч "Міннесота" відновила статус-кво в третій 12-хвилинці, та у фінальній чверті "Наггетс" свого вже не віддали.

Найбільше до перемоги "Денвера" доклався Джамал Мюррей. Універсальний оборонець господарів набрав 35 пунктів, зробив 4 підбирання і віддав 5 передач. На паркеті він провів 41 хвилину. Натомість лідер "Наггетс" Нікола Йокіч завершив із тріпл-даблом (28/17/12).

Ще драматичніші гойдалки побачили вболівальники у Фініксі. Місцеві "Санз" оформили два очки переваги за підсумками першої чверті, але провалилися у другій – 29:40. Проте, після перерви арізонці просто зім'яли "Кліпперс", набравши півсотні пунктів за 12 хвилин.

Двозначна перевага перед фінальним відрізком дозволила "Фініксу" трохи розслабитися. Та навіть програна чверть уже не зупинила прохід господарів у наступний раунд плей-офф. Найрезультативнішим у матчі став атакувальний оборонець "Санз" Девін Букер (47 очок, 8 підбирань, 10 передач).

У півфіналі на Заході "Денвер" і "Фінікс" зіграють між собою. Раунд триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Півфінальна серія розпочнеться 29 квітня з двох домашніх для "Наггетс" матчів.

До слова, напередодні форвард "Маямі" Батлер опинився нагорі хіт-параду моментів із влучним триочковим.

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