"Денвер" и "Финикс" пробились в полуфинал плей-офф Западной конференции НБА

Первую пару 1/2 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации составили "Денвер Наггетс" и "Финикс Санз". На пути в четверку сильнейших они выиграли серии у "Миннесоты Тимбервулвз" и "Лос-Анджелес Клипперс" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Западная конференция

"Денвер" – "Миннесота" – 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32); серия – 4:1

"Финикс" – "Клипперс" – 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36); серия – 4:1

Денверцы проиграли стартовую четверть, отпустив "Тимбервулвз" на 7 пунктов. Впрочем, еще до перерыва "Наггетс" вышли вперед, оформив минимальное преимущество. И хотя "Миннесота" восстановила статус-кво в третьей 12-минутке, но в финальной четверти "Денвер" своего уже не отдал.

Больше всего к победе "Наггетс" приложился Джамал Мюррей. Универсальный защитник хозяев набрал 35 пунктов, сделал 4 подбора и отдал 5 передач. На паркете он провел 41 минуту. Лидер "Денвера" Никола Йокич тем временем завершил с трипл-даблом (28/17/12).

Еще более драматические качели увидели болельщики в Финиксе. Местные "Санз" оформили два очка преимущества по итогам первой четверти, но провалились во второй – 29:40. Однако после перерыва аризонцы просто смяли "Клипперс", набрав полсотню пунктов за 12 минут.

Двухзначное преимущество перед финальным отрезком позволило "Финиксу" немного расслабиться. Но даже проигранная четверть не остановила проход хозяев в следующий раунд плей-офф. Самым результативным в матче стал атакующий защитник "Санз" Девин Букер (47 очков, 8 подборов, 10 передач).

В полуфинале на Западе "Денвер" и "Финикс" сыграют друг с другом. Раунд продлится до четырех побед одной из команд. Полуфинальная серия начнется 29 апреля с двух домашних для "Наггетс" матчей.