ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер "Маямі" з 50+ очок на останній хвилині добив "Мілуокі": момент дня в НБА

Новость на русском →
Маямі, Вівторок 25 квітня 2023 10:59
Лідер "Маямі" з 50+ очок на останній хвилині добив "Мілуокі": момент дня в НБА Фото: Джиммі Батлер тягне "Маямі" в наступний раунд (nbcsports.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Маямі Гіт" Джиммі Батлер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Ветеран став головним героєм протистояння з "Мілуокі". Він не тільки набрав понад півсотні пунктів, а й виконав триочковий у вирішальний момент поєдинку. За мінімальної переваги "Маямі" форвард узявся атакувати, зробив крок назад від лінії штрафних і парашутом реалізував спробу на 3 очки.

Зрештою, "Гіт" дотиснули "Бакс" на домашній арені (119:114). Тепер флоридці перебувають за крок від виходу в наступний раунд плей-офф, довівши перевагу в серії до 3:1. Наступний матч суперники зіграють у ніч проти четверга за Києвом у Мілуокі.

Батлер провів на паркеті майже 41 хвилину став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 56 очок, зробив 9 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість лідер "Бакс" Янніс Адетокунбо оформив тріпл-дабл (26/10/13).

Хто такий Джиммі Батлер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Маркетт Голден Іглз". Обраний "Чикаго" під 30-м номером драфту НБА-2011.

У складі "Буллз" провів 6 сезонів. Пізніше захищав кольори "Міннесоти" та "Філадельфії". До лав "Маямі" перебрався перед сезоном 2019/20 у рамках великого обміну та підписав 4-річний контракт на 142 млн доларів. Володар нагороди Гравцю НБА, який досягнув найбільшого прогресу-2015, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок, олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро.

Отримав диплом бакалавра гуманітарних наук у сфері комунікацій. Батлер є шанувальником кантрі та навіть знявся в кліпі музиканта Люка Браяна. Після ігрової кар'єри планує займатися кавовим бізнесом.

Усі результати вечора в НБА:

  • "Маямі" – "Мілуокі" – 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25); серія – 3:1
  • "Лейкерс" – "Мемфіс" – 117:111 ОТ (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, 13:7); серія – 3:1

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії