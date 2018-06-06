Денуклеарізація КНДР може коштувати до 20 млрд доларів

Ліквідація ядерної програми КНДР вимагає десяти років

Експерти з контролю озброєнь підрахували, що ліквідація ядерної програми Північної Кореї (КНДР) вимагає десяти років і коштуватиме 20 млрд доларів, очевидно, за умови, що на саміті в Сінгапурі 12 червня буде досягнуто згоди з цього питання. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Важке завдання ще не почалося, і воно потребує постійної уваги з боку Сполучених Штатів, Південної Кореї, Японії, Китаю і Північної Кореї. Це буде багаторічний процес", - сказав виконавчий директор Асоціації з контролю озброєнь Деріл Кімболл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційні особи США, які працюють над плануванням саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі, зіткнулися з проблемою матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомлялося, президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6000 тисяч доларів за добу. Повідомляється, що північнокорейської делегації може також знадобитися поїздка на літаку, наданому іншою країною.

При цьому США спростували інформацію про намір оплачувати проживання в готелі Кім Чен Ину під час саміту 12 червня. Як відомо, Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.