Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Денуклеарізація КНДР може коштувати до 20 млрд доларів

НовиниФінанси    06.06.2018 - 16:30
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kcna.kp)
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kcna.kp)

Ліквідація ядерної програми КНДР вимагає десяти років

Експерти з контролю озброєнь підрахували, що ліквідація ядерної програми Північної Кореї (КНДР) вимагає десяти років і коштуватиме 20 млрд доларів, очевидно, за умови, що на саміті в Сінгапурі 12 червня буде досягнуто згоди з цього питання. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Важке завдання ще не почалося, і воно потребує постійної уваги з боку Сполучених Штатів, Південної Кореї, Японії, Китаю і Північної Кореї. Це буде багаторічний процес", - сказав виконавчий директор Асоціації з контролю озброєнь Деріл Кімболл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційні особи США, які працюють над плануванням саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі, зіткнулися з проблемою матеріально-технічного забезпечення.

Як повідомлялося, президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше 6000 тисяч доларів за добу. Повідомляється, що північнокорейської делегації може також знадобитися поїздка на літаку, наданому іншою країною. 

При цьому США спростували інформацію про намір оплачувати проживання в готелі Кім Чен Ину під час саміту 12 червня. Як відомо, Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня.

США не будуть оплачувати проживання Кім Чен Ина під час саміту Стало відомо місце зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
Теги публікації: КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top