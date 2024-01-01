Мобільні групи знищили 4 "Шахеди" на півночі України (відео)
Мобільні вогневі групи збили чотири ворожі дрони-камікадзе "Шахед" на півночі України під час сьогоднішньої атаки. З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва в Telegram.
"Під час останнього удару в Північній операційній зоні мобільними групами було знищено 4 дрони-камікадзе типу Shahed", - написав Наєв.
Він нагадав, що мобільні вогневі групи знищують ворожі повітряні цілі за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої дальності, переносних зенітно-ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Наєв наголосив, що захисники у складі мобільних вогневих груп щодня доводять свою ефективність.
Атака "Шахедів"
Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.
Вони пролітали через Сумську, Полтавську, Черкаську та Київську області.
Нещодавно у Київській міській військовій адміністрації повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони у столиці через атаку дронів.
Станом на 17:37 загрози "Шахедів" по Україні немає.
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